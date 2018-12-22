竹市感恩晚會HIGH翻天 3城市英雄獲表揚

2018-12-22 21:11

〔記者王駿杰／竹市報導〕2018新竹市感恩季「感恩音樂晚會」今天晚上登場，除由市長林智堅表揚「移工守護者」譚法蓮修女、「台灣箭后」譚雅婷、長和宮主委楊金土等3名「城市英雄」，並邀來唱將周蕙、林俊逸、曹雅雯、萬芳帶來經典歌曲，卡司強大。

市府今年加碼在府前廣場舉行兩場感恩耶誕晚會，今天是第一場，晚間7點在市府前廣場登場，由市長林智堅表揚3名「城市英雄」，感謝他們各自堅守崗位，用自己的方式默默為城市奉獻付出愛。

林智堅致詞時說，過去4年他堅持「守護市民的每件小事，就是我們最重要的事」理念，積極公私協力的建設投資，提升公共建設和活動品質，也讓竹市在今年第3度蟬聯全國最幸福城市，今晚的感恩晚會，就是希望民眾能時時保持感恩的心，跟身邊的人說聲謝謝。

來台5年的「移工守護者」譚法蓮修女主要負責傳教及協助外籍移民解決問題，曾有名印尼籍看護長期遭到雇主壓榨，每日工作時數長達20小時，譚修女透過多方協尋及政府單位介入，最終成功救人。

「台灣箭后」譚雅婷從國小五年級開始學習射箭，是新竹市香山土生土長的國家級選手，去年台北世大運奪下個人雙銀，今年印尼亞運則榮獲女子團體銀牌，是竹市的體育驕傲。

楊金土除是長和里超過40年的里長，同時也身兼國家三級古蹟長和宮主委，熱心公益且對於文資保存及推廣媽祖文化不遺餘力。

今天的首場感恩晚會，由都市女聲周蕙美聲開唱，現場千人合唱，為新竹市帶來充滿愛與祝福的氛圍。

另外，明天（23日）下午1點至5點，廣受好評的耶誕市集將在北大公園及親水公園登場，緊接而來是晚間6點的第二場感恩晚會，會由實力派歌手戴愛玲、曾沛慈、梁文音、韋禮安、人氣樂團BWOC、宇宙人一起攜手HIGH翻新竹。

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