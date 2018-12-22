醫病》婦一天拉肚10次 靠先生幫打營養針「重生」

2018-12-22 22:23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕53歲的高雄市民謝女士切除大量腸道，導致營養不良，最高一天拉10次肚子，體重暴瘦到24公斤，身體虛弱到需人攙扶，經高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）營養醫療小組評估，接受長期居家靜脈營養照護，3個月內體重回升至35公斤，生活恢復正常。

謝女士今天（22日）由先生陪同回到高醫出席「居家靜脈營養工作坊」，向香港及台灣各大醫院專家學者分享心路歷程。

高醫副院長王照元說，靜脈營養治療對於經口或腸道無法達到營養需求病人，提供靜脈營養，通常在醫院進行，透過營養醫療小組評估，病患可轉為居家靜脈營養醫療。

謝女士說，先前腸道受損，每餐只吃1/4碗、2至3口菜，初診走路需要先生攙扶，所幸先生協助居家靜脈營養照護，消毒注射。

丈夫顏先生說，至今印象深刻，打第一針營養針，太太原本氣若游絲，約半小時後講話有力，短短3個月增胖行動自如，就像重新活過來。

王照元說，團隊進行居家靜脈營養照護有20年經驗，適用腸阻塞或麻痺、大量小腸切除、腸道皮膚瘻管或腸道營養吸收不良病患，可改善電解質不平衡等問題，患者若因癌症治療過程不舒服，食慾降低被迫中斷治療，也可用居家醫療提高癌症治療成效。

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