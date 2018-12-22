防疫豬瘟提高罰則 律師指出漏洞：20萬未必罰得到

2018-12-22 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情嚴重，農委會火速提高罰責，只要違規攜帶肉品入境，初次違規立刻開罰20萬元。不過律師呂秋遠卻點出法律漏洞，表示短期來台旅客可以拒繳，再多的罰鍰可能也罰不到人，呂秋遠也希望相關單位能「儘速修法」。

律師呂秋遠今（22）日凌晨在臉書PO文表示，違規攜帶肉品進入台灣罰則已提高至初犯20萬、累犯100萬元，但現實是殘酷的，這些罰鍰很有可能會「收不到」！呂秋遠表示，短期來台的外籍人士，即便違法，身上也不可能帶著20萬現金，而相關單位也無法強迫他們刷卡，國家還允許可以分期付款。

呂秋遠指出，在外籍人士違法的時候，我們只會開立罰單要求對方繳納，在一個月的訴願期間，政府不會催繳，也不會強制執行，等到一個月過後，政府才會開始要求對方繳納或申請強制執行。但是對於短期來台灣旅遊，幾天後就離開的外籍人士，政府完全拿他們沒轍。

呂秋遠表示，若有某位外籍人士在台灣觸犯行政法規，必須要處以罰鍰，但這位外籍人士在旅遊以後，就揮一揮衣袖離境的話，政府對此是無能為力的，只能透過外館、海基會催討，而且也不能限制這名旅客再度入境，因為目前還是欠缺不繳納罰鍰就可以拒絕入境的具體規範，必須在相關法令上調整，移民署才有拒絕對方入境的依據。

因此，呂秋遠也表示，政府防疫豬瘟在祭出重罰之餘，也應該要修改法令，在短期來台外籍人士積欠罰鍰時，至少可以拒絕對方再次來台，否則對於這些人而言，拒絕繳納也是一種選擇，未來即使有再多的罰鍰，可能對於他們來說，還是有恃無恐。呂秋遠最後表示，為了防疫，也是為了平等，「請盡速修法，好嗎」？

全文請見呂秋遠律師臉書

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