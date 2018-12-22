耶誕節將至 舞童桃機街舞慶耶誕

2018-12-22 17:45

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕耶誕節即將到來，為了讓旅客在桃園機場感受歡樂動感的耶誕氣氛，采盟免稅店下午邀請了小朋友表演創意耶誕街舞，以熱力四射的街舞表演，預祝旅客耶誕節快樂。

采盟免稅店下午在桃園機場第二航廈D區舉辦的「花迎台灣，歡迎耶誕」 活動，除了有耶誕小天使發送耶誕柺杖糖給旅客，還邀請新竹知名的MIKI兒童街舞工作室的兒童及青少年表演精彩的耶誕街舞，小小舞者跳舞萌樣讓現場旅客直呼好可愛了，而青年組的街舞表演則是活力四射，精彩的演出吸引不少旅客佇足觀看。

此外，活動現場設置以台中世界花卉博覽會為主題的立體圖像陳列區，供旅客拍照留念，並設有Instagram免費相片沖印的服務機台，讓旅客留下美好的回憶。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/