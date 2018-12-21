下週2波冷空氣 吳德榮：強度恐超過「強烈大陸冷氣團 」

2018-12-21 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷空氣減弱，西半部持續回溫，氣象專家吳德榮表示，下週將有2波冷空氣來襲，首波弱、第2波很強，有模擬結果顯示，其強度有可能超過「強烈大陸冷氣團」等級。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天延續過去幾天的好天氣，西半部地區白天晴朗溫暖，北部高溫上看28度，中部約29度，南部則在30度左右，早晚偏涼微冷，日夜溫差相當大。

吳德榮表示，接下來首波冷空氣將在週日（23日）上午抵達，迎風面北部、東北部及東半部轉陰有雨，北台灣氣溫下降並轉濕涼，直到下週二、三（25、26日）東北風減弱，氣溫略升、天氣略好轉，不過北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫降雨機率。

吳德榮進一步指出，下週第2波大陸高壓強度很強，將於下週三晚間開始南下，在下週五、六（28、29日）冷空氣強度達最強。他說，針對這波冷空氣強度的預測，隨著時間接近仍持續變化，有模擬結果顯示，其強度可能超過「強烈大陸冷氣團」，提醒民眾應持續關注相關資訊。

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