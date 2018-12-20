晨泳泳將福音！ 高雄市5處冬泳池開放

2018-12-20 21:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市開放國際、右昌、新興、左營及鼓山等5處游泳池，提供民眾享受冬泳，官員呼籲下水前暖身避免溫差大。

天氣轉涼，日照時間減短，游泳人數較夏季少，不少游泳池關閉歲修，習慣晨泳的人被迫中斷，高雄市運動發展局特別開放5處游泳池，開放時段為清晨6點到傍晚5點半。

運動發展局代理局長周明鎮說，即日起到明年2月28日開放，泳池設備將逐步改善，提供更優質環境，而開放的泳池中，國際游泳池配合108年全國中等學校運動會，將整修至明年2月開放。

鄭姓市民說，多年養成晨泳習慣，沒游泳全身不舒服，公營泳池票價比民營健身中心便宜，若開放會去游泳。

運動發展局說，泳池開放時間為早場6點至10點，午場下午1點半到5點半，票價為全票52元、半票32元（均含平安保險票2元），購買月票6折優待，不限使用月份，而各泳池將週休1天清池。

官員說，洽詢電話為（需加區碼07）：國際游泳池716-2466；右昌游泳池363-3830；新興游泳池226-7684；左營游泳池582-3827；鼓山游泳池551-7531。

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