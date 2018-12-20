桃園機場自助行李託運 2分鐘內搞定

2018-12-20 17:02

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場20日正式啟用第二航廈3樓出境大廳南側第16、17號的自助行李託運櫃檯專區，連同使用中的北側第10、11號自助行李託運櫃檯專區，共計26座自助行李託運機台，預計初期每天將可處理超過1800件自助託運行李，大幅提升旅客報到通關效率。

自助行李託運專區目前由華航、長榮、華信、立榮4家航空公司提供自助行李託運服務，系統開放時間為每天早下5點到晚上11點，不過，限當日航班起飛前1小時完成，隔夜航班目前無法使用。

旅客還要注意的是，託運行李長寬不可超過現行標準尺寸，也就是單件單邊長寬高總和不超過158公分或62吋，若設備自動偵測行李尺寸過大或超重，就必須改用人工服務櫃檯託運。

記者現場觀察旅客報到使用自助行李託運，時間僅需1~2分鐘，遠較傳統人工託運的3~5分鐘更快、更省時，可有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮。

為了推廣並鼓勵出境旅客體驗自助行李託運服務，即日起至109年1月8日止，旅客只要在桃園機場第二航廈自助行李託運專區櫃檯體驗自助行李託運設備，拍照上傳臉書打卡，即可獲得精美禮品，每日限量300份，送完為止。

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