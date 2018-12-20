耗資千萬改造 隆田車站候車亭濃濃耶誕味

2018-12-20 15:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南隆田火車站門口點亮耶誕裝飾，站前候車亭換上萌樣，多了駕麋鹿雪撬來送禮的耶誕老公公，「巧菱兒」公仔也圍上耶誕圍巾，讓民眾直呼好可愛！

隆田車站原有的公車站牌位於馬路對向，也無候車亭雨遮，而且站前圓環交通動線不明確，尖峰時段造成人車擁擠亂象。因此，南市交通局爭取中央補助，斥資1100萬元改造站前空間，也退縮圓環範圍，擴大接送區，今（20）日正式開放啟用。

南市交通局局長林炎成表示，隆田車站優化工程是「捷運化公共運輸」政策的一環，過去幾年已完成新營、後壁、林鳳營、新市等站，今年陸續施工隆田、永康2站，讓台鐵和公車「無縫轉乘」接駁環境更為舒適便利。

除了廣場全面翻新整修，更新設置風雨走廊，減少天候對旅客的影響外，整座站區設置導引光柱、USB充電插座、公車動態資訊、無障礙通道等設施，提供全方位的貼心候車環境，成為隆田市中心新地標。

隆田車站目前有橘10、橘10-1、黃16等3條路線，每日24班次，可前往麻豆、白河、官田工業區、勞動力發展署雲嘉南分署、台南藝術大學、總爺藝文中心等景點或機構。交通局特別提醒民眾，今日起直接在站前的候車亭候車，原位在道路對向的站牌則同步取消。

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