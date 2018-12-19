登上國際媒體 他從市井小民變成卓越市民

2018-12-19 22:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕他沒有巨富濟貧，也沒有獨步發明創造，可是靠著總是沾滿五顏六色油墨的雙手，數次登上國際媒體，另類締造「台灣之光」。全美戲院的傳統手繪電影看板畫師顏振發，今（19）日在市政會議，接受代理市長李孟諺頒贈卓越市民表揚，立下小人物不平凡的一章。

市府表示，顏振發出生於台南下營，18歲時透過姑姑友人的介紹，到台南市區當學徒畫電影看板，啟蒙師傅是台灣畫壇前輩郭柏川的學生陳峰永，可說目前是全台「碩果僅存」的電影看板師傅，40多年來，已畫過數千幅電影看板作品。

美聯社曾於2013年來台採訪報導，形容顏振發為「台灣國寶」，在2016年，顏振發的作品《動物方城市》海報在美國論壇《reddit》上引發討論。今（2018）年BBC以專文介紹台灣手繪看板畫師，以14張圖片和詳盡文字的專文報導；還有與國際精品名牌GUCCI合作，GUCCI ART WALL首次在台灣永康街現身一面藝術牆，作品亦引起熱烈討論。

顏振發累積近半世紀手繪電影海報的好功夫，對傳統手繪海報創作的堅持，即使現在視力不比當年，但他誓言「要畫到看不見為止」的精神，令人敬佩。

為了保留這項傳統技藝、培養接班人，顏振發和台南全美戲院合作推出「全美今日戲院手繪看板文創研習營」，收徒教授對電影海報有興趣的民眾。

近4年來已有400人次來學畫，甚至有日本、新加坡與香港人專程飛來台南上課學習。

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