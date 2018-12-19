縣市幸福指數大調查 苗栗縣躍居幸福座標主客觀雙優縣市

2018-12-19 17:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2018縣市幸福指數大調查結果，苗栗縣幸福指數排名全國第8，較去年調查結果上升了2個名次；幸福指數較去年增加了2.1分，為全國進步第4多的縣市；並躍居「2018幸福座標」主客觀雙優縣市之一。

苗栗縣政府指出，在主觀幸福感指標部分，苗栗縣主觀幸福感排名全國第8，較去年上升4個名次。在主觀幸福感11大領域部分，苗栗縣「環境品質」領域在全國排名第6，較去年調查結果一口氣上升了7個名次，表現亮眼。

至於「健康」領域部份，排名全國第7，較去年調查成績進步了2個名次；其餘「教育」及「安全」等領域較去年調查結果上升了3個名次。

苗栗縣長徐耀昌指出，在苗縣府團隊的努力下，苗栗縣今年度躍升為「2018幸福座標」主客觀雙優縣市，對於表現優異的領域將持續精進提升，對若干表現不盡理想的領域，縣府團隊將全力改善，讓縣民更加有感。

徐耀昌強調，未來苗縣府將致力於資源效益極大化，秉持穩健務實的步伐，加速推動苗縣基礎建設，建構完善醫療照顧系統、營造觀光新亮點，為苗栗鄉親謀取最大的福祉，讓鄉親都能夠安居樂業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/