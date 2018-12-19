南科「耶太美」風車主燈 21日點燈

2018-12-19 12:50

〔記者萬于甄／台南報導〕一年一度的耶誕節即將來臨，南科管理局今年以「南科耶太美」為主題，打造「風車」耶誕主燈，象徵2019時來運轉，21日晚間將在南科璞馨公園舉辦點燈儀式，除邀請園區南科人攜家帶眷外，也歡迎一般民眾共襄盛舉來賞燈。

南科管理局表示，耶誕晚會已連續辦理15年，除了讓園區有過節氣氛外，更是園區宿舍員工、廠商及住戶的團聚時間，今年耶誕主燈以風車為主軸，象徵時來運轉，轉向2019好運來到，21日晚間5點50分將在南科璞馨公園舉辦晚會點燈儀式。

南科管理局也說，晚會準備許多精彩的活動表演，像是由南科實中管樂團、合唱團、南科麥迪兒幼兒園及善化國小等，帶來一連串的音樂饗宴，展現南科學子的多才多藝，也有知名魔術表演團隊，讓觀眾享受精彩的視覺饗宴。

此外，園區多處也佈置許多美麗的燈飾，將從21日晚間點亮持續至2019年元宵夜，晚會現場則提供免費熱食餐飲及燒呼呼應景的冬至甜湯，供參與的民眾享用，希望讓大家暖心又暖胃，南科管理局邀請大家一起度過溫馨的耶誕夜。

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