訴求解決交通壅塞 爭議20年淡北道路環評初審通過

2018-12-18 16:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕淡水交通壅塞爭議超過20年，訴求紓解台2線交通問題的「淡水河北側沿河平面道路」今於環署進行二階環評專案小組第2次會議，雖然市民用路需求及環境議題仍然諸多部份須要釐清，但最後環評委員仍決議先行通過，不過要求開發單位應補充資料，提交環評大會審查。

為處理淡水交通問題，交通部公路總局1996年時就曾提出全線高架的淡北道路，但4年後被環評認定不應開發，而後也曾提過將台2線全線拓寬，但涉及費用及拆遷問題，也無疾而終。期間當時台北縣政府開始推動淡北道路以平面進行，2009年提送環評，2011年有條件通過環評，但後來環團提出行政訴訟，2013年環評結論被撤銷，後進行二階環評程序，歷經範疇界定、現勘、審查至今。

開發單位新北市政府報告時指出，淡水地區由於交通量飽和，壅塞已成常態，而淡水人口持續成長，且每月平均有719次災害搶救或救護的需求，是亟待解決問題。該道路建設將有助於發展大眾運輸、優化運輸品質等，對於環境影響方面，工程也將採保護紅樹林生態，留設緩衝帶、迴避生長區，讓動植物受干擾程度降到最低。

不過環團及部份反對民眾認為，淡水在捷運、輕軌、淡江大橋等投資下，是否確實還需要淡北道路？他們憂心只會讓更多車輛湧入，治標不治本的作法。但贊成民眾則強調，每天從早到晚蒙受塞車之苦，且淡水居民需要一條救命的道路，雙方意見並無共識。

多位環評委員都質疑，淡北道路興建不只恐將帶人更多私家車，壅塞情況仍然會繼續發生，也可能帶來新市鎮土地炒作問題，就算改善眼前塞車，但是對大眾運輸發展一定會有衝擊，且對道路尾端的台北市，交通也會有不利影響。

會議歷經2個多小時討論，雖然有部份數據、評估等內容有待釐清，但專案小組仍建議此案予以通過，但需補充分析此案對整體交通正反面影響、降低私人運具的使用的有效對策、施工期間污染量及減量作法、生態植栽復原對策等多項資料，再提送環評大會審查。

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