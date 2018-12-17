城市亮點 長庚新驛站、中壢銀河水岸農曆年後同步開工

2018-12-17 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府工務局推動「城市亮點計畫」，選定一北一南行政區，分別為「長庚新驛站」、「中壢銀河水岸」計畫，並向營建署爭取前瞻基礎建設計畫補助3億元，考量兩區工程範圍的道路均位於市區核心交通的主動脈地帶，為避免施工造成春運影響，工務局預計農曆年後同步開工，以最小交通衝擊影響下，展開分區同步施工，藉此縮短工期，於2020年7月前完工。

工務局指出，「中壢銀河水岸」計畫以銀河廣場為核心，透過道路與人行道整體規劃設計，串聯周邊重要商業活動，例如SOGO百貨、威尼斯影城、海華特區、機場捷運A21、A22站、中壢國民運動中心、光明公園、中正公園、中壢藝術館、圖書館等多項設施，區內有最活躍的商業活動和最時尚的藝文氛圍，沿著老街溪、新街溪則有親水公園及綠地，市民逛街或漫步會非常輕鬆，為中壢新亮點。

「中壢銀河水岸」計畫面積約75公頃，內政部營建署核定工程經費2億1000萬元（中央補助1億0500萬元），針對六和路、新生路、元化路、中美路、中央東路、復興路、恩德街、新明路、中央西路及慈惠三街周邊巷道等10條道路，將重新檢討區內步行、自行車、車道優化配置及交通示範寧靜區等，針對商、住等不同區塊的特色與問題，規劃各路段的改善工程，總長度約6.7公里。

未來民眾可以舒適安全地往來於中壢車站、SOGO商圈、六合兒童公園、中壢藝術館、新明國小等地區，在經過公園旁的人行道上，會看到結合公共藝術作品，打造特色街道家具，或欣賞街頭藝人在轉角、路邊表演場地的演出。

至於「長庚新驛站」主要位於長庚醫院與捷運A8站周邊，計畫面積約145公頃，包含10條道路，改善總長度7.8公里，有龜山一路、文化一、二、三路、復興一路、復興街至忠義路至龜山一路、復興街至龜山一路至文化一路、湖邊路、文三二街及公園路。

「長庚新驛站」獲營建署核定工程經費3億9000萬元（中央補助1億9500萬元），10項道路改善工程包括鋪面更新、植栽綠美化、自行車道串連、路燈號誌共桿、公共交通運輸改善、人本示範路口、街道家具、天空纜線清整、無障礙設施。

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