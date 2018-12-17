高雄蓋迪士尼？ 網友：會跟香港迪士尼一樣虧錢

2018-12-17 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜發下豪語，將不惜任何代價，引進迪士尼樂園。不過網友相當不樂見，指出香港迪士尼連年虧損，高雄若建成後，成效可能比香港迪士尼還差，恐怕是個錢坑，質疑注定要賠錢。

原PO在PTT上分析，香港迪士尼利潤早已大不如前，但香港政府認為迪士尼可以帶來其他觀光效益，投入不少資金給迪士尼，結果還是連年賠錢。讓原PO擔心，高雄的興建條件比香港差，強行興建會步上香港政府後塵，拖累政府財政。

網友回應，高雄迪士尼一看就知道是賠本生意，屆時迪士尼一定會要求依循香港模式經營，簽訂不平等條約，讓高雄市府面臨賠錢的窘境。網友開玩笑表示，只要南海挖到石油，就不必擔心錢的問題了。還有網友笑原PO「連作夢的勇氣都沒有」。

也有網友認為，原PO想太多了，怎麼可能說蓋就蓋，最後還是得迪士尼同意才行，說不定到時候韓國瑜會說，義大世界就是台灣迪士尼。有網友則說，先不要討論迪士尼，連摩天輪會不會蓋成都很讓人懷疑。

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