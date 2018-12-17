憶21年前口蹄疫疫情 農委會官員：豬農都掉淚

2018-12-17 21:48

〔中央社〕中國非洲豬瘟疫情延燒，若傳入台灣，將嚴重打擊國內養豬相關產業，這令人不禁想起21年前的口蹄疫疫情，曾參與口蹄疫撲殺作業的行政院農業委員會官員回憶，「豬農都掉淚。」

非洲豬瘟在中國的疫情持續延燒，從8月初確診首例非洲豬瘟後，至12月14日，總計已經有22個省分發生87起家豬感染、2起野豬感染疫情。

台灣與中國地理位置相近，居民也多有出入境往來，中國非洲豬瘟疫情若傳入台灣，勢必將重創台灣養豬相關產業，台灣好不容易執行21年來首次口蹄疫疫苗拔針作業，若傳入恐重演21年前口蹄疫惡夢，面對此危機，台灣不得不上緊螺絲積極防堵。

時間回到21年前口蹄疫疫情尚未爆發前，台灣毛豬每年產值高達新台幣886億元，占當年農林漁牧總產值20%以上，為產值最高的單項農產品，遠勝過任一種台灣水果或養殖魚類，但就在台灣養豬規模達到史上最大之際，民國86年卻爆發豬隻口蹄疫疫情，導致毛豬交易崩盤、外銷中斷。

曾參與21年前口蹄疫疫情處理作業的農委會防檢局動物防疫組組長徐榮彬指出，當時的第一起病例，懷疑是從新竹南寮漁港走私進來的豬肉製品，那時透過病毒檢測，99%與中國的病毒類似，研判走私品來自中國。

口蹄疫的傳播途徑是透過空氣及口沫傳染，徐榮彬表示，台灣當時的防治並不嚴謹，加上南豬北運等原因，導致疫情在各地散播開來，「在第一起病例之後一個禮拜，台灣通通有口蹄疫疫情。」

徐榮彬回憶，口蹄疫爆發前，台灣許多豬肉產品都是外銷日本，疫情一爆發，外銷整個中斷，原本每百斤的豬價從原本5000元暴跌至1000多元，除了價格暴跌外，疫情爆發也讓民眾不敢吃豬肉，導致豬肉陷入賣不出去的困境。

徐榮彬指出，當時許多豬農的財產一夕之間變少，政府也努力執行多項補助措施，希望把養豬相關產業救回，整個業界都相當慘烈。

疫情爆發時，徐榮彬在地方執行豬隻撲殺作業，一個多月就要撲殺300多萬頭豬隻，由於數量實在太過龐大，當時許多撲殺人員都覺得壓力相當大；他回憶，當時早上、下午都要分別撲殺2場2000頭豬隻，合計一天最多可以撲殺8000頭豬隻，而他總計撲殺了97場的養豬場。

由於豬隻撲殺勢必影響養豬戶生活，徐榮彬也常在撲殺時遇到豬農抱怨及掉眼淚，但他無奈表示，豬隻還是不得不撲殺。

今年7月1日起，台灣開始執行21年來首次口蹄疫疫苗拔針作業，之後一年若不再有案例發生，明年中向世界動物衛生組織申請從疫區除名獲認可後，就可望恢復對外貿易，為畜牧業拓增商機。不過，即便台灣未來脫離口蹄疫疫區，卻不幸有非洲豬瘟傳入台灣，台灣豬肉一樣不能出口，仍會對產業造成影響。

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