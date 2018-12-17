交通殺手！國道火燒車每月13件、散落物年約3.4萬件

2018-12-17 09:49

〔記者陳宜加／台北報導〕國道火燒車多，高公局最新統計，平均每月多達13件，而「國道殺手」國道散落物每年也有將近3.4萬件，嚴重影響國道交通。高公局已增設「單鍵報案」功能，協助加速排除事故，也將配合國道警方加強科技執法，行車安全仍為施政重點。

立法院交通委員會今天審查國道基金預算，高公局報告指出，明年度預計收入319.5億元，將較今年增加2.6億元，主因通行費、服務收入增加；預計支出185.5億元，較今年減少3.9億元，主因利息費用減少，預計盈餘達134億元。

國道基金主要收入來源為高速公路通行費、獲分配的汽車燃料使用費、服務區服務收入，用於國道公路建設與設施擴充、改良等。目前基金未償債務金額1965億元，明年利息預估160億元，未來隨各項計畫執行，將進入付款高峰期。

高公局表示，明年施政重點仍為強化行車安全，以交通工程再強化方式，提升國道設施安全水準、改善行車秩序，同時配合國道警方加強推動科技執法。

根據高公局統計，國道散落物、交通事故最為嚴重影響國道行車，截至今年11月，國道散落物共計3萬3963件、平均每天達103件，其中又以輪胎皮7002件最多，其次為金屬類承載物品4041件、塑膠類承攬物品3824件。

另外，高公局指出，近期國道火燒車事故頻傳，今年已發生153件，平均每月多達13件。為提升事故處理效率，高公局1968APP已增設「單鍵報案」功能，協助警方加速排除事故，也可以統一派遣，減少處理時間與二次事故風險。

高公局今年也修訂「施工交通管制守則」，要求中期性以下占用車道施工，全面於工區前方設置緩撞車與大型交通筒；另為保障標線標記施工人員安全，亦要求擴大工程工區側向安全空間，並於工區前方增派旗手等精進作為。

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