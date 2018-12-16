東港溫王祝壽會 600人廟埕交換禮物

2018-12-16 22:54

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港東隆宮是屏東東港鎮的居民的信仰中心，主祀的溫王爺聖誕千秋日是農曆十一月一日，廟方今天舉辦信徒交換禮物會，人人還有最近最夯的伴手禮可拿，場面盛大。

主辦方表示，東港溫王爺的生日因為全台祝壽者眾，除當天晚上由廟方董事長伍水源帶領所有信徒祝壽外，其實溫王爺的生日祝壽期長達2個月，從農曆十一月一日開始直到一月底，包含過年，黃金牌樓搭有戲台請戲班演出祝壽，這期間的信徒則是絡繹不絕，有的是期望未來更好，有的則是前來謝恩，有的則是專程來祝壽，熱鬧非凡。

主辦方說，今年的「溫ㄟ王爺生日會」，採交換禮物的方式，因此意外與即將到來的西方耶誕節有異曲同工之妙，加上台灣燈會的小鎮燈區就在現在戲台的位置，也炒熱氣氛，今天活動共有600多人一同交換禮物，交換禮物前還請來逆風鈴樂團開場，場面氣氛嗨還溫馨又感人，大家不只帶著滿滿的禮物回家，更能拿回主辦方提供的伴手禮。

近來因盛產導致價格崩盤的高麗菜，因為全台都有人向農民大批採買後採免費方式發送銷貨，近期屏東已經出現買咖啡送高麗菜、買章魚燒送高麗菜等「異業結盟」，堪稱是最夯的排隊聖品。

主辦方說，為幫助隔壁鄉鎮南州鄉的菜農，買了1800公斤的高麗菜，請來南州地區農會總幹事黃俐甄幫忙在廟埕發送，場面壯觀又熱鬧，藉由溫王爺的生日幫助農民，也讓信徒拿到新鮮現摘的高麗菜，一舉兩得。

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