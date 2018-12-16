9個月大遭燙傷 金牌水男孩立志從警…如願考上警專

2018-12-16 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕財團法陽光社會福利基金會鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境、努力向學，1983年設立「陽光獎助學金」，長期攜手贊助企業夥伴至今頒發逾2萬人次。陽光桃竹中心16日下午於中原大學舉辦頒獎典禮，共有73名優秀學子獲獎，其中，高中組升學獎學金得主柯仁凱從幼稚園就立志當警察，今年如願考上警專。

柯仁凱才9個月大時被打翻的熱水瓶造成全身60％的燙傷，住院時高燒不退，數次病危，爸媽天天以淚洗面。經歷無數次植皮、清創，終於戰勝死神，不過身上卻像月球表面，坑坑疤疤還奇癢無比；為避免傷疤將身體越拉越緊，變成彎腰駝背的鐘樓怪人，醫師建議透過運動改善。

就讀國小一年級時，柯仁凱跟著也是輪椅網球好手的爸爸到球場練球，但流汗後疤痕搔癢難耐，根本無心打球，升小二時改學游泳。因泳技進步快，國小被選為選手，但此時已買不到適合的連身泳裝，想到要在眾人面前脫光上衣，他害怕到想放棄。

「第一天上課，教練跟大家說明我受傷經過，要同學不能笑我，我才忍著眼淚，終於敢面對大家。」柯仁凱不負教練期望，一口氣拿下新竹市全運會選拔的游泳賽蝶式、自由式3面金牌，國高中也在全中運屢獲佳績，掛在家中的「獎牌肉粽」累計多達30面。

不過，身為獨子，柯仁凱不想為了參賽再向家裡伸手，決定追尋兒時夢想，當一名熱心助人的波麗士大人。入學第一次領到零用金，仁凱就幫爸爸買了一件排汗衣，孝順的他說：「爸爸長年坐輪椅，希望他穿得舒適些。」

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