雲林故事蒲公英傳愛快閃 紅鼻子小丑散播歡樂傳遞愛

2018-12-16 15:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府文化處「雲林故事蒲公英」計畫培訓的說故事志工，今天在雲林布袋戲館前廣場快閃演出，上百名紅鼻子小丑熱歌熱舞還有魔術、特技表演，讓人大開眼界更是全場歡樂。

雲林縣府文化處圖書資訊科科長張力元指出，文化處推出5場次雲林故事蒲公英—紅鼻子小丑培訓研習班，分別在文化處、北港、莿桐、麥寮及褒忠等圖書館培訓說故事志工，透過自願性說故事的服務，為大小朋友帶來歡樂與愛。

讓為社會大眾知道透過說故事，學習蒲公英般傳遞散播愛與關懷，被暱稱為「糖果老師」的指導老師陳秀春，特別以「小丑醫生」的概念，帶領班員巧扮「紅鼻子小丑」今天到雲林布袋戲館快閃演出。

只見上百名紅鼻子小丑群聚表演，又是扭腰擺臀又是唱歌跳舞，誇張搞笑亮麗的造型吸引許多遊客拍照還主動加入表演，陪伴大家度過歡樂假日。

陳秀春說，「小丑醫生」是紐約大蘋果馬戲團創辦人之一Michael Christensen首度提出，將專業小丑帶入兒童醫療體系，透過有趣的遊戲音樂及表演藝術，幫助醫院裡的孩子打造一個充滿笑聲的想像世界。

未來蒲公英故事志工也將到縣內學校、樂齡長青活動中心、護理之家、醫院、長照中心等回饋5場次小丑說故事活動，除展現故事志工的活潑與熱情，運用紅鼻子小丑詼諧逗趣表演，帶給社區老人小孩快樂時光，以「散播歡樂傳遞愛」的信念發揚「在地服務在地」的理念。

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