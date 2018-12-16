今午過後越晚越冷 週二清晨低溫僅12度

2018-12-16 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日中午前東半部地區及北部山區有小範圍降雨，中午過後水氣稍增，降雨範圍略為擴展，北部平地也有機會降雨；氣溫方面，清晨各地較涼，低溫17至20度間，白天北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東約25至29度，日夜溫差大，下午起隨著大陸冷氣團逐漸南下，各地愈晚愈有涼意。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；高屏位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（17日）至週三（19日）清晨，受到入冬第一波大陸冷氣團影響，各地清晨易有明顯輻射冷卻效應，使得溫度降得更低，最低溫預估會出現在週二（18日）清晨，中部以北及東北部低溫約12至14度，南部及花東約15至17度。

週一北部及宜花一整天感受偏冷，週二起各地都是清晨偏冷、白天舒適，日夜溫差大的天氣型態；由於這波冷空氣相當乾燥，除了週一東半部地區及北部山區有小範圍降雨外，之後各地都將轉為晴到多雲天氣，週三（19日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 22 19 ~ 25 21 ~ 27 19 ~ 24

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