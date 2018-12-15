企業家回饋家鄉 金門「美珍盃」桌球賽開打

2018-12-15 22:05

〔記者吳正庭／金門報導〕企業家回饋家鄉而開辦的金門縣「美珍香盃」桌球邀請賽，今年邁入第12年，今天起一連兩天在縣立體育館熱鬧開打，計有來自兩岸4地106隊、近600位選手同場競技、以球會友。

長期在幕後出錢出力的台灣美珍香公司總經理楊碧泉表示，從小在金門就很喜歡打乒乓球；雖然1992年離開金門到台灣發展，幾乎年年會回金門，並在2007年舉辦第1屆「美珍香盃」桌球邀請賽。

楊碧泉說，辦球賽就是要回饋鄉里，希望金門的小朋友藉由賽事，多與外界選手切磋，進而提升金門的桌球水準，也希望有朝一日，金門的桌球選手能打進國際賽事，成為頂尖選手，為金門爭光。

金門縣桌球委員會總幹事翁志雄表示，從事肉乾事業的楊總行事低調，回饋家鄉卻不手軟，剛開始幾屆是10萬元、20萬元的捐，隨著邀請賽規模擴大，最近這幾屆，每年都贊助約新台幣100萬元，非常熱心。

翁志雄說，此次賽事也有幾位現役、退役桌球國手共襄盛舉；球友除金門本地及來自台灣各縣市，還有來自中國廈門、集美、泉州、石井、福州，香港今年首次組隊參加長青組觀摩。

翁志雄表示，賽事共分長青、社會、國中男、國中女、國小男高年級、國小男中年級、國小女高年級、國小女中年級共8組；今天出爐的僅有長青組成績，第1名世達隊、第2名海峽兩岸聯隊、第3名由東昇乒訓與香港老友隊並列。

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