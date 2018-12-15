偶戲文化融入現代服裝！ 研究生走秀時尚又復古

2018-12-15 21:04

〔記者楊心慧／台北報導〕台原亞洲偶戲博物館與實踐大學合作，學生以在地台灣本土偶戲、戲曲文化作發想設計出具有特色的服裝，今天下午在台北霞海城隍廟前舉辦時尚走秀。實踐大學服裝設計學系主任許鳳玉表示，近年鼓勵同學以台灣傳統藝術文化作發想，剛好有機會和台原合作，不但增加學生的文化視野，也盼為台灣傳統藝術文化傳承延續盡一份心力。

台原亞洲偶戲博物館與實踐大學合作，舉辦「從戲服到衣服」走秀與展覽，實踐大學研究所學生結合台灣本土偶戲、戲曲文化設計出22套現代服飾，呈現出煥然一新的感覺，今天走秀引起不少民眾關注，現場擠滿了人，紛紛搶拍模特兒，並歡呼鼓掌叫好。

許鳳玉表示，這次活動緣於台灣知名服裝設計師洪麗芬引薦認識台原亞洲偶戲博物館長羅斌，展開美好的體驗，盼透過活動，讓學生對台灣在地文化深入了解，對學生的文化視野及台灣服裝教育上都具有深遠的意義，希望能夠繼續為台灣傳統藝術文化傳承延續盡一份心力。

實踐大學研究所學生傅至碁表示，這次藉由傳統發想，從生長的台灣，重新思考設計的元素，是不錯的挑戰，另外，戶外走秀不是件容易的事，需考量人潮、路線安排等問題，這也是非常特別的經驗。

台原亞洲偶戲博物館表示，從今年九月開始與實踐大學研究所學生開始討論服裝設計製作，並規劃展覽活動、走秀流程等，除了走秀外，即日起至明年6月15日，走秀作品也將在館內四樓展區展出。

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