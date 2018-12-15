到員山忠烈祠祭拜要爬128階「好漢梯」 年邁遺屬盼遷移

2018-12-15 16:27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉忠烈祠供奉縣內因公殉職的烈士，但弟弟供奉在忠烈祠的70歲李姓遺屬說，大多數的烈士遺屬年紀都大了，要到忠烈祠祭拜弟弟必須爬128個陡峭階梯，常常氣喘如牛，希望縣府重視這樣的問題，將忠烈祠遷移它址。縣府民政處則說，現在並無適合地點供遷移，暫不考慮。

員山鄉忠烈祠位於員山公園內高度約40公尺高的山丘上，坡度達40度以上，原本是日本神社，國民政府時代才改建為忠烈祠，要進入祠堂，需攀爬約128階陡峭石階梯，階梯前則有一條參拜道，神社意象保留完整，又名員山神社遺址，但不具文資身分。

李姓遺屬說，忠烈祠裡供奉的烈士，還活在世上的遺屬，年紀都大了，像他個人，弟弟是祠內的烈士，他也已70歲，要進到祠內祭拜弟弟，需爬陡峭階梯非常不便，常常氣喘如牛，希望縣府能夠重視這樣的問題，將忠烈祠遷離山丘回到平地，方便遺屬祭拜至親。

「現在的忠烈祠比鄉下的土地公廟還不如！」李姓遺屬更直言，現在沒有人管理忠烈祠，不只祭拜不便，內部環境也相當髒亂，欠缺打掃，他認為，如此根本是不尊重烈士。

民政處坦言，忠烈祠階梯沿襲日式神社規格，階梯狹隘陡峭，確實不利民眾通行，也有安全顧慮，縣府去年11月編列50萬元，在階梯中央增設樓梯欄杆及夜間安全照明，今年2月完成，維護參拜民眾的安全。

民政處說，要遷移忠烈祠，涉及到文資法，並不容易，還要考量祠堂原有的歷史意義，現階段也無適當地點，暫時不會考慮。而通往祠堂還有其他步道，不只正面的陡峭階梯，未來會考慮改善較不陡峭的步道，讓民眾參拜能更友善。

文化局則說，忠烈祠沒有人提報，還不具文資身分，而且位在公有地，依據文資法規定，位在公有地50年以上的建築，如果要拆除或遷移，需先進行文史價值的判定，審議是否要登錄忠烈祠的文資身分。

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