衛武營今推出《明星節度使》 首檔兒童劇團歌劇院登場

2018-12-15 14:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕季今推出風神寶寶兒童劇團《明星節度使》，內容以國、台語發音，融合歌仔戲藝術、現代兒童劇，打造東方故事劇場，成為首檔在衛武營歌劇院登場的兒童劇團。

風神寶寶兒童劇團由明華園第三代接班人陳昭賢率領一群熱愛傳統藝術的年輕人組成，團員們各個身懷絕技，來自歌仔戲、京劇、舞蹈、現代劇及武術等各方面的人才，以不同於傳統歌仔戲形式，開發出許多與大小民眾互動的表演。

劇團今年與金鼎獎繪本作家哲也跨界合作，從他的作品《明星節度使》發想，主角變為「愛打電動的小皇帝」，在遇見晴空小侍郎與貓族女孩烏梅後，於葫蘆國展開冒險故事。

衛武營指出，編劇發揮與孩子間語言的連結，以孩子最熟悉的「電動遊戲」做為故事骨幹，劇情天馬行空融合現代語言，展現有趣好玩、幽默誇張、驚奇又嚴肅等奇幻文學特質。

值得一提的是，內容6成是台語發音，4成以國語發音，原著小說中歌詞融入傳統歌仔戲曲牌，成為劇中與觀眾傳唱的歌謠，藉由活潑生動的戲劇，讓孩子學習台語、歌仔戲曲牌，從中認識傳統藝術。

團長陳昭賢表示，過去跟著明華園劇團演出時，發現許多孩子深受歌仔戲的吸引，為了讓傳統藝術接觸到更多、更廣的群眾，成立用傳統戲劇與東方文化說故事，專為孩童打造的風神寶寶兒童劇團，巡迴全國校園累積達3百場，將喜愛傳統戲劇啟蒙種子，撒落校園企盼茁壯發芽。

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