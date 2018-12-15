社大全國促進聯盟籲加入「流域學校」 盼建立河川守護網

2018-12-15 14:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣「社區大學全國促進聯盟」今天在新北市永和區舉辦「流域學校」研討會，號召全國26所社大共同參加「流域學校聯盟」，社大全國促進聯盟秘書長楊志彬說，希望全國的社大都能參與，一起編織成全台河川守護網，推廣河川教育，一旦有水環境遭遇開發或破壞時，串連大家力量，透過群體專業資源共同守護河川。

「流域學校聯盟」在永和區樂活共生實驗基地舉辦第二屆研討會，並邀請新竹縣羅屋書院的牛欄河劇場演出行動劇，描述在地民眾抗拒牛欄河污染及破壞的奮鬥經驗，楊志彬說，發起「流域學校聯盟」的目的，是為了保護環境多樣生態，支持與環境和諧共存的地方文化、產業、美學素養與在地生活樣態。

「流域學校」的共識信念有三，一、參加流域學校的組織、機構和團體，都有各自承諾的流域守護範圍，二、推動常態性的教育活動，在生活中培養流域公民，三、當水環境遭遇破壞時，願以具體行動守護。「流域學校聯盟」可串連大家力量，透過群體專業資源共同守護河川。

參與的26所社大和社團中，新北市的「永續三峽環境文化工作室」、「新莊社區大學」、「瓦磘溝願景促進聯盟」、「永和社區大學」代表，也都上台陳述對轄內河川的檢討與行動目標，楊志彬說，希望在10年內能號召到368個夥伴加入「流域學校聯盟」，一起扎根地方、守護台灣河流。

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