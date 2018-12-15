駁二動漫祭熱力登場 襲捲南台灣

2018-12-15 13:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「駁二動漫祭—同人誌創作展」本週末在駁二藝術特區登場，現場吸引了上萬動漫迷，共有超過千個同人誌創作社團參與，更有許多裝扮成自己喜愛角色的coser現場大方擺拍，充分展現台灣漫畫旺盛的生命力。

文化局代理局長王文翠表示，駁二動漫祭提供一個自由的空間給全台有志於漫畫創作的同好，此次橫跨四個場館，P2倉庫、P3倉庫、自行車倉庫是同人誌創作展及國際電競交流賽比賽會場；B4倉庫則是專屬樂迷的音樂表演舞台，腹地超過1100坪，創下動漫祭以來的最大室內空間紀錄，也代表駁二動漫祭十年來的成長軌跡。

動漫音樂祭典一直都是高雄駁二動漫祭最重要的活動，今年特別企劃「樂舞動漫．亞洲樂團偶像巡演」，不只廣邀台灣優秀動漫偶像團體齊聚，也首度邀請日本、馬來西亞、香港等地的熱愛動漫音樂青年，從原創音樂到動畫音樂Cover演出，讓動漫音樂在街頭的演出，透過音樂氛圍強化屬於駁二動漫祭的場域氛圍。

台灣動漫特色特展《一漫到底—動漫幕後特展》呈現一部作品後面所做的各種努力，以及迷哥迷姐們在觀看作品時不曾察覺的現象與事物，包含特攝電影創作過程如怪獸戲服製作、綠幕特效合成以及對於地點的取材思索，以及台灣首部漫畫改編舞台劇《陰間條例 X 冥戰錄》進行相關展示，探討漫畫文本如何與演員對話，又會如何被呈現。

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