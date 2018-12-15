與12歲兒洗澡辣媽爆紅！獨力養兒曾街頭討生活...

2018-12-15 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名爆乳辣媽日前在臉書上PO照，說自己和12歲的兒子現在每週還會一起洗澡1次，並附上一張與兒子的清涼戲水照，引發網友暴動。如今這名辣媽身分曝光，她不僅曾經是北一女的學生，後來因婚姻不順，單親獨力撫養兒子，多年前曾在捷運站旁擺攤穿爆乳裝賣早餐而爆紅。

辣媽在臉書「爆廢公社二館」PO照，並寫道「最可愛的家長們，您們都跟孩子們一起洗澡嗎？洗到幾歲呢？」表示自己現在每週還會和12歲的兒子洗澡1次，想聽聽大家的看法，引起網友熱議。

綜合媒體報導，這名單親辣媽暱稱「紫米」，曾是北一女高材生，擁有36F好身材，懷孕8個月時離婚，後來為了撫養兒子，曾經cosplay成性感空姐、女僕，在捷運站出口擺攤賣早餐。

「紫米」接受《東森新聞雲》訪問，面對網友的酸言酸語，她說，很珍惜跟兒子一起洗澡的日子，兒子9歲時，突然問她能不能每星期一起洗澡一次，自己驚覺應該要多陪伴兒子，兒子很正向思考，因為他們都坦然相見，認為當他習慣看到媽媽的胴體，就不會對女性身體產生好奇或是吸引力，躲在房間看情色片子，對於心理也是健康的。

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