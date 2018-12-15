降血糖藥吃太多要洗腎？醫駁斥：無稽之談

2018-12-15 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕不少糖尿病患者需服用血糖藥控制血糖，但坊間流傳：「降血糖藥不能吃太多，否則要洗腎」，讓部分糖尿病患者信以為真排斥吃藥，腎臟科醫師駁斥，糖尿病患者需洗腎，主因是血糖控制不佳，而不是服用血糖藥過多，民眾千萬不要誤信謠言，才不會讓病情變嚴重。

亞大醫院腹膜透析主任林軒任表示，門診中曾有30幾歲的年輕人，血糖值超過300mg／dL，但因身體沒感到不舒服，不但沒吃降血糖藥，更沒控制飲食與規律運動，最後不到50歲就須洗腎，可見控制血糖對於糖尿病患者的重要性，許多研究也證實，糖尿病患者長期血糖控制不佳，將導致腎功能受損，進而終身洗腎。

林軒任指出，不過坊間流傳：「降血糖藥不能吃太多，否則會洗腎」的謠言，讓部分糖尿病患者排斥吃降血糖藥，除駁斥此說法為無稽之談，強調降血糖藥物在上市前都會經過安全性評估，並不會產生腎臟變差的副作用，近年來甚至有降血糖藥物已證實能減緩蛋白尿的發生，進而保護腎臟。

林軒任說，降血糖藥物僅要留意兩至三種不適合用於腎臟功能不佳者，其他降血糖藥物有些是經腎臟排泄，當腎功能變差時，排泄速度會延長，只需要減量使用即可。

林軒任指出，糖尿病雖看似輕微，其實是後果嚴重的疾病，除了平時得監控血糖、奉行飲食運動控制外，當血糖無法靠自我控制達標時，千萬不要排斥藥物幫忙。並說患者在藥物輔助下，加上長時間自我飲食、維持規律運動習慣，仍然有機會改善血糖或糖化血色素達標，之後就可以慢慢減藥，甚至不需要吃藥。

林軒任提醒，臨床發現糖尿病患者若血糖控制不佳超過5年，腎臟功能就會開始衰退，所以患者應每3個月至半年赴醫檢查腎臟功能及蛋白尿，才能早期檢查出腎臟病，更應與醫師密切配合，千萬不要選擇性用藥，才能避免洗腎的情形發生。

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