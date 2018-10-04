《謠言終結站》改善肝硬化腹水 喝運動飲料恐更嚴重

2018-10-04

記者陳建志／台中報導

醫師臨床發現，有肝硬化患者聽信傳言指稱「只要多喝運動飲料，補充體內失衡的鈉離子，就能改善水腫」，因而猛喝運動飲料，但醫師強調，此偏方不但排不了水，反而患者越喝越腫，千萬不要相信。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源表示，平時巡房時，經常會看到肝硬化患者旁邊擺滿運動飲料，詢問後，患者才說：「聽說會出現腹水，是因為血液中的鈉離子偏低，因此希望透過喝運動飲料補充鈉離子。」

醫：偏方排不了水 會越喝越腫

江承源說，肝硬化患者卻不知道肝硬化後期常見「稀釋性低血鈉症」，這是因為腎臟排水功能受損，造成過多水分留在體內，導致鈉離子濃度降低，因而出現腹水，平時就應採低鈉飲食，大量喝下運動飲料，反而會造成血液中鈉離子過高，造成水腫。

應服用利尿劑 協助水分排出

江承源因此提醒患者，若肝硬化出現腹水，應該是服用利尿劑協助水分排出，而不是自行喝下大量運動飲料，或者增加鹽分攝取，讓病況越來越嚴重。

亞大醫院腎臟科醫師林軒任也說，包括肝硬化、心臟衰竭或腎臟病，都會造成水分無法順利排出體外，導致體內鈉離子下降，因低血鈉在台語俗稱「欠鹽」，會讓民眾誤以為要補充鹽分，其實這是錯誤的觀念，若再補充，反而會讓水分滯留體內，造成鈉離子無法上升，因而出現腳水腫，甚至是肺部水腫。

林軒任提醒，運動後因大量流汗，會讓體內的鈉隨汗排出，所以民眾運動後喝運動飲料，除了補充糖份，還有補充鈉離子與鉀離子，但這對肝硬化患者來說，卻是增加身體的負擔。