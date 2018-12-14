全台最高額生育補助！ 台東池上生一胎補助7萬元

2018-12-14 18:22

［記者陳賢義／台東報導］減緩少子化的衝擊及鼓勵生育，台東池上鄉代表會三讀通過「婦女生育補助自治條例」，自明年起提高生育補助，明年起只要在地出生的新生兒，生育補貼從每胎5000元調高到6萬元，採5年分期給付，再加上台東縣政府給予的1萬元，共計7萬元，創全台新高。

池上米聞名遐邇，不論縣府與鄉公所均鼓勵青農返鄉共創未來，但僧多粥少，年輕人口外流趨勢仍舊難敵，隔代教養及高齡化的問題依舊，家計難捱，年輕夫婦生兒育女意願跟隨降低；池上鄉鄉長張堯城表示，池上總人口數8200人，每年死亡人數約100人，新生兒數僅50人。

減緩少子化的衝擊及鼓勵生育，池上鄉代會因而在日前加碼，通過婦女生育補助自治條例婦女生育補助自治條例，年編列300萬元經費，只要設籍在池上滿6個月的婦女，每胎生育補助費從5000元提升到6萬元，採取逐年給付，出生給予2萬，周歲至4歲每年分別給予1萬元。

台東全縣人口目前21餘萬人，人口嚴重外流，尤以偏鄉更甚，一年新生兒只剩千出頭。池上鄉公所說，補助6萬元加上縣府1萬元，還有中央每個月2500元的育兒津貼，將成為全國新生兒補助最高的地方。

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