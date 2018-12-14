非洲豬瘟被當生化武器？ 連續發現中國豬肉腸包裹

2018-12-14 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國地區越演越烈，若傳進台灣恐毀掉養豬產業，過去21年來，政府為了重新恢復成「口蹄疫非疫區」所做的努力也將毀於一旦，最近接連發生不肖人士從中國寄送豬肉事件，此舉猶如到處丟生化炸彈，網友氣憤直呼：「惡劣，根本是故意的，應該把這些人揪出來！」

綜合報導指出，現在中國爆出非洲豬瘟，而且最近更有不少有心人士蓄意寄送中國香腸。12日傳出有網友在中國淘寶購物，包裹卻被塞入中國豬肉當贈品；今天金門同伴動物醫院門口也遭不明人士放置裝有疑似中國豬肉腸的包裹，院方緊急送交防疫單位處理，假使這些包裹含有非洲豬瘟病毒且被隨意丟棄，豬瘟就可能擴散，後果恐不堪設想。

中國8月初爆發首例非洲豬瘟疫情，如今疫情已擴及22個省市區，總數已達93例。中國當局表示，在疫情發生後已採取封鎖、撲殺、無害化處理與消毒措施，也禁止所有生豬和其產品調出封鎖區、禁止生豬進入封鎖區。

台灣曾在1997年爆發大規模口蹄疫疫情，當時造成每百公斤豬價一夕間下跌300元，農委會宣布台灣為豬隻口蹄疫區、豬肉禁止外銷，讓當年經濟成長率向下修正，台灣已淪為口蹄疫疫區21年，今年7月開始不再打疫苗，若一切順利明年7月1日就能轉為非疫區，但如果這次非洲豬瘟傳進台灣，不只養豬相關產業年損失超過1800億，政府過去21年來為恢復成「口蹄疫非疫區」的努力也將毀於一旦。

修正動物傳染病防治條例今天生效，旅客若違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類產品入境，最高可罰100萬，關務署台北關稽查組今天上午就在桃園國際機場第二航廈，查獲3起旅客從中國攜帶火腿腸入境的案例，已依法開罰

防檢局也提醒民眾，如果收到可疑豬肉製品，不要直接丟棄、或放進廚餘桶，請通知防疫單位處理，防檢局各地聯絡資訊請查詢網站，或直接聯繫防檢局各分局動物檢疫課，基隆分局（02-24247342‬），新竹分局（03-3982431‬），臺中分局（‭04-22853419‬），高雄分局（‭07-9720509‬）。

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