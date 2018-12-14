武財神指示陪同進香 他倆夫婦幸運逃飛機對撞死劫

2018-12-14 16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在烏日的台中市玉闕朝仁宮香火鼎盛，供奉玄壇元帥武財神及媽祖，而朝仁宮誦經團的團長徐翠玉，原本只是一般信徒，但因1990年10月因武財神下指示要她與先生跟廟方一同到中國福建漳州進香，竟讓她跟先生逃過飛機對撞的死劫，讓她感受到神明的保佑，也成為虔誠的信徒。

台中市玉闕朝仁宮誦經團團長徐翠玉，原本如同一般信徒一樣，雖然先生林大魁是朝仁宮的常務董事，但她也只有在特殊的節日來廟內拜拜。

由於20多年前，擔任教職的先生已退休，她便跟先生四處遊玩，還與30多位喜愛遊山玩水的朋友，常常一同出遊。

1990年兩岸開放不久，徐翠玉跟先生及對旅遊有同好的朋友，便想到中國看看，眾人便計畫要去廣東遊玩，而剛好與朝仁宮要去福建漳州進香，兩者時間剛好重疊，但當時年輕的徐翠玉一直認為進香是一件很土很無聊的事，夫妻倆還是決定跟朋友去廣東玩。

但是朝仁宮卻告知兩人，武財神下指示要求夫妻兩人陪同去漳州進香，徐翠玉雖不是很虔誠的信徒，但既然是神明的旨意，徐翠玉也不敢拒絕，因此夫妻只好陪同廟方一同去漳洲進香。

當時在10月，中國有1架飛機要從廈門飛往廣州，發生有1位劫機者在要求飛往台灣，駕駛則是飛廣州舊白雲機場著陸，劫機者要奪飛機控制權，導致飛機偏遠，與停泊在地面的其他2架飛機相撞，造成台灣旅客多人死亡。

而徐翠玉的30多位朋友不幸搭上該班機而罹難，只倖存1位，徐翠玉因武財神的指示，讓她跟先生逃離死劫，但夫妻倆為許多的朋友罹難難過不已，也感嘆人世無常，而徐翠玉更成為虔誠的信徒，更成為朝仁宮的誦經團團長。

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