歐陽娜娜激推神奇藥膏引發搶購 醫汗顏：勇氣可嘉

2018-12-14 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕真是勇氣可嘉！歐陽娜娜日前在網站上分享，她從媽媽的化妝台拿到的一款藥膏意外拯救了她的皮膚，引發中國網友爭相尋找台灣代購，但新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼一看笑說，的確是好用的藥膏，對濕疹、黴菌很有用，但最常使用的地方是腋下、胯下、陰部。

歐陽娜娜在網路社交平台「小紅書」分享，日前她的膚況很差，除了痘痘，鼻翼周圍也有許多閉口粉刺，不管塗痘痘藥膏或加強濕敷都不管用，讓她苦惱不已，後來在媽媽的化妝台拿到一條軟膏，歐陽娜娜看見上面寫著「濕疹、發炎、過敏症狀都可使用」，心血來潮地用了3天，沒想到真的拯救了她的皮膚。

歐陽娜娜不禁讚嘆，「雖然現在還不知道藥膏怎麼會出現在化妝台，不過用起來還不錯」，PO文引發中國網友熱議，爭相尋找代購，想親身體驗神奇藥膏的功效。

不過醫師蔡明劼一看直呼，「不知道是什麼藥膏也敢往臉上抹，實在是勇氣可嘉！」蔡明劼在其臉書粉絲專頁表示，這款藥膏的成分是抗發炎的類固醇以及殺菌的抗生素，用來擦濕疹、黴菌都很有用，不過「最常使用的部位就是腋下、胯下、陰部之類，容易流汗的皮膚皺摺處」，說到此處他不禁汗顏，「所以拿來擦痘痘...好像有點小尷尬耶！」最後蔡明劼不忘呼籲，「擦痘痘有專用的藥膏呀！（不含類固醇）」、「口袋裏找到200塊可以買好幾條」。

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