集結各界5千萬善款 家扶旗山扶幼館落成

2018-12-14 14:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家扶中心在1988年成立旗山服務處，開始服務旗美九區的弱勢兒童、青少年及其家庭，但因辦公空間不足，家扶中心啟動為期3年的建館計畫，並募集5千萬元經費興建四層樓的扶幼館舍，這棟匯聚各界愛心為磐石打造的扶幼館舍今天正式落成啟用，將為大旗山地區與偏鄉地區扶幼工作提供更優質的服務。

高雄家扶中心旗山服務處新館採環保綠建築設計，並強調地域友好、自然友好、人民友好的理念做空間規劃，占地120坪為4層大樓，每樓各有功能規劃，空間計有社工員辦公區、會談空間、物資存放空間、遊療諮商室、團體室、會議室、外牆攀岩體驗區、綠能屋頂、戶外溜滑梯；服務內容則為貧童認養經濟扶助、社區圖書館、心理創傷復原服務等。

5千萬的建館經費中，國際獅子會300D2區總監王鴻明申請獅子會國際基金會（LCIF）暨全體獅友合計贊助500萬元，林青蓉、王羅平伉儷捐助200萬元、台灣螺絲工業同業公會捐助100萬元，及其他社會各界善心企業暨人士愛心捐輸，才累計完成所需經費。

北高雄家扶中心魏宗胤主任表示，旗山服務處從規劃到啟用，需要感謝的人實在太多了，未來除了強化既有的經濟弱勢家庭服務方案外，期盼透過旗山服務處館舍之團體室、外牆攀岩體驗區，提供有效的另類學習模式，協助少年兒童探索及滿足其需求，了解自我、發展良性同儕關係，以更多元的服務方式來推動少年與兒童事務；也期盼更多社會大眾的投入參與，共同為兒童少年福祉努力。

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