首波冷氣團週日晚上報到！低溫探12度 1張圖秒懂一週天氣

2018-12-14 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，這幾天北台灣氣溫明顯下降，週末氣溫則會有所回升，但週日（16日）晚間起到下週二（18日），入冬以來首波大陸冷氣團將要報到，北部、東北部低溫將下探12、13度。氣象局也在官方臉書粉專「報天氣-中央氣象局」PO出一張圖，告訴你本週天氣變化。

「報天氣-中央氣象局」臉書PO文說，今天受到東北季風影響，北北基宜花有雨；明天（15日）清晨仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，白天到下週日上午東北季風減弱，氣溫稍回升。

「報天氣-中央氣象局」指出，週日下半天起，有入冬以來第一波大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣再度轉冷，其他地區早晚也再轉涼，這波大陸冷氣團會持續影響至下週二，並伴隨乾空氣，預估下週二清晨北部及東北部低溫約12、13度，中部及花蓮約14、15度，南部及東南部約16、17度，各地日夜溫差會比較大，提醒民眾應注意適時增減衣物。

到了下週三、下週四（19、20日）大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大；各地大多為多雲時晴的天氣，僅東部及東南部有局部短暫雨。由於近來天氣變化大，也請民眾隨時留意最新的氣象資訊。

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