去濟州島住豪華酒店只要7500？ 原來被騙去當賭場人頭

2018-12-13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT分享自己「誤上賊船」的經歷，寫道今年12月，原PO與家人、男友參加了超優惠濟州島旅行團，不料到了當地被迫進入賭場，而且還被當成賭場的洗籌碼的成員，接連4天都在賭場度過。其他網友驚呼差點變成洗錢幫兇，不過也有網友質疑，不要貪小便宜就不會上當。

原PO表示，11月中旬時，媽媽的導遊朋友分享1個濟州島旅行團，強調是旅遊業大回饋，僅支付稅金就能住到濟州神話藍鼎五星度假酒店，團費只要7500元，於是原PO一行4人決定參加這次旅行團；到了當地，雖然是入住豪華酒店，但是4天下來，導遊卻只讓團員在賭場中渡過，還被強迫申辦會員卡。

原PO提到，團員在賭場內被當作洗籌碼拿回扣的工具，只能在百家樂賭桌上發呆和幫忙放籌碼，耗費近5小時；此外，團員幾天下來，會員卡中的點數全被導遊拿走，導遊只會帶團員去吃劣質餐廳，如果質疑導遊，還會被罵「沒花錢還意見一堆」。後來原PO才發現，所有團員都是被騙來的。

網友回應要是不注意，就差點變成洗籌碼幫兇，花錢出國還要「工作」，簡直是強迫打工換宿，建議原PO到政府單位申訴。不過有網友認為「免錢的最貴」、「羊毛出在羊身上」，若不是原PO一行人貪小便宜，參加來路不明的旅行團，也不至於被拉進賭場當人頭。

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