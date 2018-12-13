「百變天后」梅艷芳逝世15週年 12月緬懷「何日君再來」

2018-12-13 13:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年適逢香港樂壇巨星梅艷芳逝世十五週年，高雄電影館推出「紀念梅艷芳：何日君再來」專題，包含於她忌日本月30日特別獻映的《何日君再來》、將「梅姑」梅艷芳拱上金馬、香港金像獎影后寶座的《胭脂扣》，以及由她獻唱主題曲的《阿飛正傳》，透過大銀幕緬懷「百變天后」梅艷芳綽約風采。

《胭脂扣》改編自《霸王別姬》作者李碧華同名作品，讓香港大導關錦鵬初嘗走紅滋味，更綸下香港電影金像獎最佳導演。《胭脂扣》當年上映於台灣坐收2400萬台幣高票房，同時拿下該年度金馬女主角、最佳攝影跟最佳美術設計。

《胭脂扣》講述報館編輯萬梓良遇見前來刊登尋人廣告的女鬼梅艷芳，原來她是五50年前石塘咀的紅牌妓女。三十年代香港的塘西風月區，她愛上風流倜儻的十二少張國榮，但不為男方家長接受，兩人相約吞食鴉片殉情，但她在陰間久候多時卻永不見情郎赴約，於是上來陽間尋找舊愛蹤跡。

《何日君再來》，講述中日戰爭期間梁家輝投身地下革命組織，與舊情人梅艷芳一別六年，梅艷芳被安排為夜總會歌女，迷倒眾生，而和梁家輝重逢，兩人再次燃起愛的契機，未料時代與命運將他們帶向未知的結局。

梅豔芳再以精湛演技再獲金馬獎、香港電影金像獎最佳女主角提名，更在《何》片中更大展歌喉，電影裡令人印象極為深刻的片段，就是當梅艷芳日軍的威逼下忍辱負重，一面卻又身懷六甲盼情人的到來，該段搭配主題曲《何日》的蒙太奇鋪陳，揉合梅艷芳沉鬱歌嗓與「香港四大才子」黃霑的詞曲，宛如一聲嘆息令人哀憐。

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