行銷台灣燈會在屏東 有請網紅黃小玫

2018-12-13 12:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以一首「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね）」在YouTube點閱破109萬人次的網紅黃小玫，可愛清新風格大受網友歡迎，屏東縣政府特別邀請她為明年台灣燈會創作宣傳音樂影片，今天（13日）正式發表「海與光（我們去屏東吧！）」，屏東美景美食全部收錄在歌曲中，輕快的曲風連縣長潘孟安縣長都忍不住跟著起舞。

網紅黃小玫精通英、日文，她自創日文歌曲宣傳台灣，介紹台灣著名景點、美食與人情文化，淺顯易記令人印象深刻，在網路上引起廣大網友共鳴，甚至有網友認為交通部觀光局應該請她幫忙代言宣傳，「結果屏東縣政府搶先邀請到了！」潘孟安縣長在發表會上開心的說。

潘孟安表示，為迎接2019台灣燈會，屏東從今年11月起屏東聖誕節、落山風藝術季、四重溪溫泉季等活動陸續登場暖身，加上明年初熱帶農業博覽會及屏東綵燈節，全縣熱鬧滾滾，勢必會湧入許多海內外遊客，尤其台灣與日本交流頻繁，為吸引更多日本遊客到屏東旅遊，縣府除了積極與日本近鐵集團旗下近畿旅行社合作推廣遊程外，特別邀請黃小玫創作日文歌曲，介紹屏東好吃好玩。

「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片長度近4分鐘，從屏東最著名的地標鵝鑾鼻燈塔開場，壯麗的太平洋、台灣海峽盡收眼底，隨著黃小玫的腳步，走訪山川琉璃吊橋、到佳樂水衝浪、小琉球和綠蠵龜優雅同游、福安宮祈福、與海生館小白鯨打招呼，然後品嚐屏東的芒果、愛玉凍、豬腳、芋頭、黑鮪魚、紅龜粿，還到龍水社區體驗摸蛤仔生態旅遊。黃小玫並邀請陳明章老師彈奏月琴，音樂元素更豐富。

這是黃小玫在「我們在台灣見吧！（台湾で会おうね）」爆紅後，第一次為地方縣市寫歌，又為台灣燈會宣傳，她覺得很榮幸、開心，非常有意義。

她從屏東三面環海、陽光、燈會發想歌曲靈感，然後到屏東拍攝一個星期，由北到南、上山下海跑透透，她發現屏東的地形非常棒，可以在短時間內就到高山、海洋、沙漠，「非常適合roadtrip，和朋友、家人駕車慢遊漫活，盡情享受屏東的風光人文」。

傳播暨國際事務處表示，民眾可以在黃小玫個人YouTube頻道欣賞「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片，更歡迎分享，一起宣傳屏東之美。

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