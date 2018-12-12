太奸詐了！ 2支測照桿突轉向 3天半狂抓1880件

2018-12-12 21:34

〔記者湯世名／彰化報導〕測速桿會轉向？彰化縣警局交通隊7日中午起將彰化市、大村鄉2支固定式測速照相桿，由北向改為南向拍照取締違規超速，短短3天半共取締1880件，其中彰化市東外環道2.2公里處測照桿就取締多達1400件，許多用路人收到罰單時都傻眼，驚呼「測速桿竟然會轉向！」警方則強調會因應該路段的肇事及違規情況，做機動調整，呼籲駕駛人不要心存僥倖。

彰化縣目前設有59支固定式測速照相桿，但只有35支安裝測速照相主機，除了主機昂貴，也取其虛虛實實，達到嚇阻違規駕駛的作用，這些測速器中，只有部分近年來新安裝的測照桿可以轉向，縣警局交通隊並針對違規、肇事較多的路段，採取測照桿轉向措施。

交通隊從本月7日下午2時起，將縣內超速違規取締件數較多的彰化市東外環道2.2公里處、大村鄉省道台一線201.4公里處的固定式測速照相桿，將原本朝北向拍照，改為朝南向拍照，截至10日為止的短短3天半內，彰化市東外環道共取締多達1400件，大村鄉省道台一線也有480件。

許多用路人收到在這兩處被照相取締的罰單時都傻眼，其中1名在東外環道2.2公里處被拍照取締的民眾還一度納悶「那支照相桿不是往北照嗎？」實際到場才發現「照相桿竟然轉為朝南拍照！」

縣警局交通隊指出，以東外環道2.2公里接近彰南路的這支固定式測速桿為例，照相鏡頭原本是朝北，時速限制70公里，超過80公里即會被拍照告發，不少用路人仍超速被開罰，從今年1月至上月底就取締超速違規3555件，但警方發現南下的用路人認為測照桿為朝北拍照，因此紛紛超速行駛，相當危險，警方因此決定把測照桿轉為朝南拍照，藉以達到嚇阻超速效果。

交通隊強調，根據規定，他們在這兩支固定式測速照相桿的前方100至300公尺之間設有測速取締標誌及速限告示牌，用以警示用路人前方有測速器，呼籲駕駛人遵守速限規定，不要心存僥倖。

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