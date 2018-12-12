七美、望安發電傳委外再生能源廠商 楊曜怒嗆杯葛到底

2018-12-12 19:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島鄉七美、望安傳出發電廠即將委外，而且是交由目前操作尚不穩定的再生能源廠商，引發立委楊曜震怒，今天在委員會質詢經濟部常務次長曾文生，認為經濟部罔顧離島居民權益，揚言將杯葛到底。

七美、望安長期以來由台灣電力公司設廠，以柴油發電機組提供穩定發電，但近日經濟部卻以發展再生能源為由，要求台電將柴油發電廠委外操作，楊曜今天質詢經濟部常務次長曾文生時，憤怒地說，「把穩定發電委外操作成不穩定？民進黨政務官有這麼好當！」

楊曜指出，目前七美再生能源發電度數僅佔5％（柴油發電機組發電750萬度，太陽光電為40萬度），望安則無再生能源發電設備，經濟部竟然政策指示要求將兩座島嶼的柴油發電廠，委外給再生能源廠商營運，這無疑是對原本的穩定發電造成威脅。柴油機組發電操作、維修及保養有其專業技術；況且兩座島嶼的再生能源發電量與居民使用量的比率懸殊之大，根本沒有立即委外的條件。

楊曜進一步以東吉島微電網為例，以再生能源與柴油機組併用，時常傳出停電的狀況，經濟部竟然做出如此不顧民生、離譜至極的政策指示，無視離島居民的權益，將七美、望安居民當成化外之民，他痛批經濟部有這樣的政務官，就是準備讓民進黨下台一鞠躬。如果這樣的政策指示不改，為了七美、望安的供電穩定，他不惜杯葛到底。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/