中山大水下載具中心啟用 5年內研發載人載具

2018-12-12 18:23

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學「水下載具研發中心」揭牌成立，5年內研發載人載具探勘台海海域。

「水下載具研發中心」位於中山海洋科學學院，校長鄭英耀、中心主任王朝欽、台灣區造船公會理事長韓碧祥今天（12日）主持啟用儀式，中心將發展潛深千米小型潛艇，探勘台灣西南沿海資源，而先前研發水下載具累積超過300小時作業時數，已能潛深4千公尺。

鄭英耀說，十多年來累積深厚的水下探測儀器開發技術與經驗，「過程就像十年磨一劍」，而國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心、國防大學理工學院、中信造船、台灣國際造船、金屬工業研究發展中心等6大單位共同開發，有助推動台海「藍色經濟」開發能量。

在科技部支援下，中山大學於2006年開發首艘自製抗洋流水下無人遙控潛航器、2016年研發深海載具，成為能源國家科技計畫亮點技術，隔年進行海底影像攝影超過300小時，創下國內自主研發載具最大作業水深紀錄，期待5年內開發可載人水下載具。

國研院海洋中心主任王兆璋說，國內海洋探勘載具長期依賴外國支援，缺乏自主維修與製造能力，儀器昂貴且故障就得運回國外維修，往返耗時數月，等待期間研究停擺，而「水下載具研發中心」可望興起國內「水下經濟產業鏈」，包括甲烷水合物探勘開發、離岸風機施工調查與檢測維修，及海底礦藏潛能調查。

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