砒霜胡椒粉案最高法院「這個見解」 彰化縣衛生局說讚

2018-12-12 17:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕最高法院對「砒霜胡椒粉」案認定「食品添加物要以人能食用為原則」，雖然業者仍無罪確定，但彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬說，經過這次最高法院統一解釋，對於食安執行上有非常大的幫助！

「食品添加物要以人能食用為原則」

林毓芬說，未來各法院依照這個司法統一解釋、見解來判決食安案件，未來應該有比現在更有機會遏止不法食品業者的行為，因為食安法精神，就是生產過程不是作為食品用途的添加物，就是不可用於食品上。

林毓芬強調，食安法規定，作為食品原料與添加物，都必須在食品工廠所生產，對於碳來說，要用在食品上，做為添加物的話，必須在食品工廠生產，必須符合規定，取得許可證，才可以取得食品合法的添加物，如果是工業用添加物，一開始製程就是工業用的化學成分，就不可用於食品上的添加。

統一解釋對食安執行有非常大的幫助

林毓芬指出，這次上訴結果，統一司法的見解，未來對不法業者有嚇阻作用，只要是工業用添加物，就不可用於食品，業者不可再心存僥倖，未來秉持執法的精神，一旦查獲違規，未經許可添加的部分，都將移請地檢署偵辦。

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