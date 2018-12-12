醫訊》腦癌罕病生化療 繪製Line貼圖鼓舞人心

2018-12-12 16:27

［記者黃旭磊／高雄報導］腦癌高職生化療期間，繪製Line貼圖盼鼓舞人心。

三信家商廣告設計系學生劉宜惠，國二時罹患腦部髓母細胞瘤（腦癌），化療期間於高雄長庚醫院上課，打起精神繪製Line貼圖「古斯特」，讓精神有寄託，也藉由可愛角色鼓舞人心。

校方今天（12日）表示，劉宜惠開朗活潑、愛搞笑，熱愛設計期許成為繪畫設計師，而癌症療程奔波高雄、台北兩地，馬拉松式開刀、化療不適，身心承受極大煎熬，副作用引發疼痛感磨練心志，仍堅信活下來就是希望。

劉宜惠本月獲頒高雄市教育局107學年度生命教育達人獎，她表示，感謝師長、同學及父母家人照料和支持，未來道路或許艱辛，仍會堅定朝康復邁進，而親手繪製貼圖上網販售，期許不要增加家人經濟負擔。

治療期間，劉宜惠曾透過特教資源協助申請床邊教學完成國中課業，而進入三信後頭髮掉光，同學捐出30公分長髮製作假髮，方便在校內、校外自在煥發，享受青春。

導師蘇月麗表示，每次前往高雄長庚上課，宜惠總笑臉迎人、親切有禮，學習態度主動，不屈不撓精神令人動容，而宜惠繪製貼圖「古斯特」上架販售，歡迎各界幫助圓夢。

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