大安新海濱露營區明年中完工 蔡其昌：四季皆可野營

2018-12-12 16:38

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集台中市政府風景區管理所長廖偉志、市議員當選人施志昌及大安區多位里長，至大安濱海遊客中心會勘「大安風景區觀光遊憩設施改善工程」N-2綠茵星空築夢計畫，宣布新的海濱露營區將於明年中旬完工亮相！

蔡其昌爭取交通部觀光局3000萬經費補助，挹注「大安風景區觀光遊憩設施改善工程」，將設置「海濱露營區」，工程內容包括貨櫃屋營地、海景頂蓋營地、野奢營地、家族營地及草坪營地等，預計明年6月完工。

蔡其昌表示，大安濱海地區的發展，主要由媽祖文化園區一路到大安濱海樂園一帶，這個地方閒置已久，希望透過中央補助，加以活化改善，目前初步已爭取到3000萬經費，新增海濱露營空間，同時設置貨櫃屋營地，讓大家一年四季都可以享受野營樂趣。「南高美、北大安，海線觀光廊帶又向前邁進一大步」。

市議員當選人施志昌說，感謝副院長長期以來對大安各項經費爭取，大安濱海地區有很高的觀光生態發展潛能，海濱露營區將是中部海線新亮點，並允諾25日就職後，將極力爭取定沙防風林及親子遊憩設施。

廖偉志表示，「大安風景區觀光遊憩設施改善工程」中的N-2綠茵星空築夢計畫，是將露營區周邊環境改善優先列入補助，未來並將建設局編列與媽祖園區連接的海翁橋重建經費，並在露營區設置性別友善廁所，逐年編列預算推動「大安風景區觀光整體計畫」。

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