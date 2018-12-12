用DNA也能做感測器、太陽能電池 清大光感技術獨步全球

2018-12-12 15:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕從物聯網時代最需要的感測器，到綠色能源所需的太陽能電池，都能用DNA製作而成，國立清華大學電機系、光電所教授洪毓玨研究團隊開發出全球首創的「光感DNA奈米複合物技術」，萃取魚的DNA製作出光電材料，可應用在光電元件。

洪毓玨研究團隊獲得科技部支持與補助，成功開發出全球首創的「光感DNA奈米複合物技術」，進而建立全台唯一天然DNA材料製程平台，逐步製作出DNA光電元件，今天到科技部進行成功報告，此技術已經取得美國與台灣專利，洪毓玨的研究更登上物理學界權威國際期刊「APL」，成為創刊50年特刊，近年最受矚目突破性研究中唯一入選的台灣研究。

目前感測器、太陽能電池等光電元件都是以半導體材料矽為主，洪毓玨表示，研究團隊從容易取得的材料魚卵、魚膘萃取出DNA後，但是不侷限在魚類，動植物DNA都能應用，萃取比例約百分之10，團隊研發出一系列新型界面活性劑改質DNA分子和創新的製程技術，進而開發出與傳統高分子製程相容的DNA生物有機光電材料。

洪毓玨指出，DNA光電材料可以應用在奈米到微米等級光學薄膜和光電元件製作，以及太陽能電池、感測器及發光元件等光電應用，實驗室也以DNA材料製作出記憶體元件，還能用於一般生質材料使用的包裝，應用範圍相當廣泛。

洪毓玨是目前國內唯一進行這項領域研究的學者，從電機系跨足材料領域，她說，以前在國外研究的是光通訊領域，當時面臨需要材料時必須等待很長期的時間，所以回國到清大任教後，開始投入DNA光電材料技術研究。

「低成本、低耗能、低污染。」洪毓玨說，生物原料的開發已經是國際趨勢，DNA取得容易、分子具有豐富特性，而且成本低廉，應用在奈米生化領域技術成熟應用廣泛，材料的生物可分解性，減少廢棄物對環境的污染，還能跨域與生物、電機、化學、材料和奈米多領域前瞻技術結合，應用在多種產業。

洪毓玨說，團隊目前處於開發製程平台的階段，開發材料和建立團隊，朝持續研發，讓製程最佳化目標邁進，未來也希望讓生物質材料DNA的發展，達到技術產業化。

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