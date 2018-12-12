「最快秒殺市集」冬景森林市集 週六登場

2018-12-12 14:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕連續2年以精緻手作打出口碑，有「最快秒殺市集」之譽的冬景森林市集本週六（15日）將在文化公園登場，今年邀來14名台灣各地知名手作職人，擺設陶藝、拼布、編織、刺繡、乾燥花、插畫、烘培等作品，彷彿小型戶外藝術展，與民眾分享創作理念。

城銷處長顏章聖指出，冬景森林市集連2年舉辦，迴響熱烈，每年都有忠實粉絲提早到心愛攤位排隊搶購，許多商品才開攤就售完，堪稱「最快秒殺市集」。

顏章聖指出，市集將於15日中午12點至下午5點在文化公園展售，共規劃14個攤位，包括安琪拉的魔法屋、有陶一家、POMEME+Lieb*Eva、My Mini Me、SUBlG、Tu.布品生活、永無島刺繡工作室、打勾勾 Knitjane、Le Chat Noir黑貓工作室、刺客廚娘、暖陶 Nukumori （温もり）、鉤鉤子Gogozi Crochet Crochet、茹陶、出麵包等，請來自台灣各地的知名手作達人分享創作，有陶藝、拼布、編織、刺繡、乾燥花、插畫等，邀請民眾前來挖寶尋物，體驗新竹好生活。

其中，連兩年設攤的安琪拉的魔法屋、以手作點心聞名，是竹市甜點愛好者都知道的美味，店主安琪拉表示，冬景市集總有許多優質手作品被識貨的消費者搶購一空，「一開張就完售」，過去許多攤位也因此接到客製化訂單，藉市集與消費者建立良好關係。

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