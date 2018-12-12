全台鄉土誌之最 竹南鎮志重修30冊亮相

2018-12-12 12:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所與國立政治大學教授林修澈研究團隊，歷時6年斥資千萬，重修竹南鎮志，內容包括正文、研究、史料、地圖、事典、編年等6大卷共30冊，規模堪稱全台鄉土誌中之最。林修澈表示，此次編撰的過程儘管辛苦，但也開創一部可不斷增添新冊數的「活體叢書」，盼讓更多人深刻認識竹南歷史。

《重修竹南鎮志》全書以正文卷為核心，建立在其他各卷的基礎寫成；史料卷則包括鎮史的人口、選舉、產業等數字統計；事典卷為人名辭典，其中收錄曾居住於鎮內的4241名日本人；編年卷則利用各種文獻依年月彙編歷史；地圖卷則收錄包括清朝光緒年間的中港堡圖等。

《竹南鎮志》於民國71年出版，有感於目前鄉土誌侷限以篇章分類，格局較小，前鎮長康世儒任內核定重修，昨天舉辦新書發表會，康世儒也表示，終於完成心頭宿願，感謝林修澈團隊不辭辛勞的協助，使竹南鎮史得以完整呈現世人面前。

林修澈說，編書過程耗時6年，探訪當地20多名耆老、文史工作者等，蒐集各方史料，從最早期的原始時代一直到現代歷史，連書名都邀請國寶級書法大家陳雲程題字，每項細節都十分考究。

竹南鎮公所主秘羅學文表示，竹南鎮公所一共印製有3萬冊《正文卷》，發放給鎮內每家戶一冊，另外還印製一整套一共6卷30冊的《重修竹南鎮志》，將致贈給各縣市以及鄉鎮市公所典藏，成為未來台灣地方史志書編纂的典範。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/