吳寶春僱烘焙師被爆只給22K 當事人現身了

2018-12-12 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師吳寶春因一席「中國台灣」、「身為中國人是驕傲」的聲明，引發各界砲轟，11日被環保署前副署長詹順貴爆料，曾開給一名有證照、經驗的烘焙師僅22k薪資，質疑這樣配得上「台灣之光」的稱號嗎？這名應徵的當事人也出面說話了。

詹順貴在臉書表示，吳寶春一顆麵包賣3、400元，但對有證照、經驗的麵包師傅開出的起薪卻僅有22k，直言吳寶春開出這樣的薪資幾近「羞辱烘焙師」。他說，手上這個案例是一名有證照、有6年實務經驗的烘焙師，開心前往吳寶春的台北松菸店應徵麵包師傅，沒想到吳寶春開出的條件竟是「起薪底薪22k+2k餐費津貼+800全勤獎金」。

詹順貴補充，條件還包含每天上班8.5小時、需加班1至2小時，因此經常性薪資大約26-28k，另外年終大約一個月，主管還說明，吳寶春麵包店給的行情就是這樣。這讓他質疑，這樣的人，這樣苛刻員工的企業，配得上「國寶」、配得上「台灣之光」的稱號嗎？

據《台視新聞》報導，對此，這名前往吳寶春的台北松菸店應徵的當事人受訪表示，吳寶春是烘焙界的偶像，應該也知道這行有多麼的辛苦，沒想到竟然給出22K的薪資，除非加班與其他津貼才有26K至28K，這數字讓她感到非常傻眼。

該當事人認為，自己有6年的實務經驗，也不是剛出社會的菜鳥，領的薪水卻和一般學徒沒差多少，由於該店開的薪水真的太低，也讓她最後決定放棄這份工作。

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