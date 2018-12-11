竹東動漫園區不到3年撤館 地方議論紛紛

2018-12-11 22:02

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府近幾年以動漫為主題，積極推動「一線九驛-台灣漫畫夢工場 」 計畫；但竹東動漫園區2015年12月中旬開幕不到3年，卻已撤館人去樓空，引發地方議論紛紛。

縣府交通旅遊處長李銷桂證實，承攬業者九驛魔法文創公司在上月提出提前解約的申請，原因是經營狀況不理想，不堪長期虧損；對此，該處已請對方研議引進資金、重新籌組的可能性，依合約內容提出解約條件等相關說明。

縣府推動「一線九驛-台灣漫畫夢工場 」 計畫，向觀光局申請補助，以台鐵竹東、內灣和合興3個車站為節點，希望打造以動漫為主題的觀光旅遊路線特色。

其中，位在竹東車站西側的竹東動漫園區，原為台鐵倉庫，基地面積8400多平方公尺，縣府於2013年6月委託九驛魔法經營，並在2014年斥資3680萬元整建翻新，同年10月竣工，後續因倉庫老舊有多項缺失需要改善等因素，延至隔年12月18日開幕，簽約5年。

動漫園區共有6個館區，分別為願景館、多媒體空間、大師專區、旅客服務中心、磨菇屋及紀念品販售區等，園區除造型可愛的甲蟲兄弟等裝置藝術，館內並展示台灣多位漫畫大師與新生代漫畫家作品等常態及特色主題展。

不過，園區卻在上月突然撤館，整個人去樓空，只剩下空殼子，景象淒涼，地方擔心恐淪為蚊子館。

李銷桂表示，依合約，九驛魔法1年要繳給縣府150多到160多萬元不等租金及權利金，3年內須投資2000萬元。業者雖努力經營，但據統計，開幕後的首年2016年遊客數11萬7000多人次，隔年卻驟減為4萬8000人次，今年至10月底止也只有近3萬2000人次。

李銷桂說，文創產業需要長時間經營扎根，且初期投資成本大，加上近年台灣整體觀光不景氣，確實比較辛苦。

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