竹東客家粄圓節15日登場 獻上13道特色米食伴手禮

2018-12-11 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第13屆竹東客家粄圓節本週六（15日），將在台鐵竹東車站廣場登場，今年新推出用米麩做成的美味烘焙，還與在地特色店家合作，獻上13道米食伴手禮及創意料理，今天邀請店家現身親自推薦，邀請大家一起玩味竹東，品嚐客庄特有的美味！

竹東鎮公所今天在樹杞林文化館，請來鎮立幼兒園的小朋友，以太鼓及舞蹈表演為活動暖身，縣府、代表會等地方人士出席，一同啟動活動儀式，超可愛的湯圓寶寶抱枕紀念品也首度亮相。

15日除邀請大家一同來搓湯圓、品嚐湯圓，還安排客粄拾衫印象展、印粄模手作體驗、米食小學堂及創意湯圓料理製作競賽的獲獎作品展示等，希望讓年輕人從各層面去認識及體驗客家美食文化，也邀請外國朋友們一起來體驗客庄的熱情。

竹東鎮公所秘書黃駿翔表示，今年以「團圓食光‧玩味竹東」為題，邀請竹東有機米產銷班、冠軍米達人、傳統米食職人及客庄美食之光等，與竹東在地店家合作研發，獻上13道竹東米食伴手禮與創意湯圓料理。

包括在頤禾園的有機米、六香田的玄米麩與紅藜、彭記客家米食的紅豆花生米糕、東風客家米食中心的假柿粄與菜包、黃記粄條的黑糖粄條、美蘭阿姨的炒米苔目等、阿金姐用酸桔製作的黃金湯圓、阿娟姐以鹹菜研發的鹹菜湯圓。還有在地店家朵朵咖啡與馨馨烘焙合作研發，以米麩取代小麥麵粉為底，製作米鳯梨酥、米蛋糕及瑪德蓮等。

15日現場還有舊物換新寵環保活動；持11至12月有效發票一張，即可兌換暖心湯圓。活動詳情可參見「竹東鎮公所」或「竹東客家湯圓節」臉書專頁。

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